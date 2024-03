În loc de șoareci, au murit 40 de căprioare. Doi fermieri amendați în Timiș de Garda de Mediu Circa 40 de cadavre de caprioare, iepuri și vulpi au fost gasite pe un camp intre județele Timiș și Arad pe fondul de vanatoare de la Gelu, iar dupa primele cercetari se pare ca acestea au murit dupa ce au consumat substanțele puse de agricultori pentru combaterea rozatoarelor. De altfell, administratorii fondului cinegetic susțin ca au fost gasite și astfel de substanțe in zona. Fondul de vanatoare de la Gelu se afla pe teritoriul a doua județe, Timiș și Arad. ”Fondul de vanatoare este Gelu, care administrativ ține de Secusigiu din Arad. 30 de caprioare sunt putine. Eu zic ca minim 50 gasim… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- ”Avand in vedere numeroasele mortalitati de animale salbatice identificate pe terenurile agricole de pe raza judetului Timis, comisarii GNM CJ Timis au efectuat propriile verificari, in paralel cu reprezentantii DSVSA Timis si IPJ Timis. In urma verificarilor au fost identificati 2 operatori economici…

- Zeci de cadavre de caprioare, iepuri si vulpi au fost gasite pe un camp care se intinde in judetele Timis si Arad. Administratorii fondului cinegetic afirma ca au fost gasite si substante pentru combaterea rozatoarelor puse la suprafata, nu in galerii, cum prevede legislatia, informeaza News.ro. Animalele…

- Zeci de cadavre de caprioare, iepuri si vulpi au fost gasite pe un camp care se intinde in judetele Timis si Arad, iar administratorii fondului cinegetic afirma ca au fost gasite si substante pentru combaterea rozatoarelor, potrivit news.ro. Animalele moarte au fost gasite pe fondul de vanatoare de…

