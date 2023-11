Stiri pe aceeasi tema

- Vizibilitatea este scazuta in trafic, duminica dimineața, pe mai multe drumuri din țara din cauza ceții. Polițiștii rutieri le recomanda șoferilor sa circule cu prudența, informeaza Mediafax.Centrul Infitrafic din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca, duminica dimineața, sunt semnalate…

- Conform Centrului Infotrafic din Inspectoratul General al Politiei Romane, la aceasta ora, sunt semnalate mai multe zone de pe raza judetelor Brasov si Covasna, unde vizibilitatea in trafic este redusa sub 200 de metri, izolat chiar sub 50 de metri, din cauza cetii.Conform Centrului Infotrafic din Inspectoratul…

- Politistii de la Serviciul Economic Neamt efectueaza, marti dimineata, 46 de perchezitii in 13 judete si in Bucuresti, intr-un dosar de obtinere ilegala de fonduri, cu un prejudiciu de peste patru milioane de lei. Potrivit unui comunicat transmis de Inspectoratul General al Politiei Romane (IGPR), perchezitiile…

- Politistii de la Serviciul Economic Neamt efectueaza, in aceasta dimineata, 46 de perchezitii in 13 judete si in Bucuresti, intr-un dosar de obtinere ilegala de fonduri, cu un prejudiciu de peste patru milioane de lei. Potrivit unui comunicat transmis de Inspectoratul General al Politiei Romane (IGPR),…

- Sunt semnalate mai multe zone de pe raza județelor Bistrița-Nasaud, Brașov, Cluj, Harghita și Salaj, unde vizibilitatea in trafic este redusa sub 200 de metri, izolat chiar sub 50 de metri, din cauza ceții, potrivit Centrului Infotrafic, anunța Mediafax.Sunt semnalate mai multe zone de pe raza județelor…

- Se circula cu dificultate din cauza ceții, joi dimineața, pe mai multe drumuri din tara. Vizibilitatea este sub 200 de metri, iar in unele zone chiar sub 50 de metri.Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca, la aceasta ora, sunt semnalate mai multe zone de pe…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca, la aceasta ora 08:00, sunt semnalate mai multe zone de pe raza judetelor Cluj, Salaj, Bistrita Nasaud si Harghita, unde vizibilitatea in trafic esteredusa sub 200 de metri, izolat chiar sub 50 de metri, din cauza cetii. Recomandam…

- Polițiștii și procurorii DIICOT au efectuat, marți, 30 de percheziții domiciliare in județul Bistrița-Nasaud, la un grup de persoane banuit de trafic de arme și de droguri de mare risc, informeaza Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizata și Terorism (DIICOT).Gruparea ar fi…