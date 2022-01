Alex Hawke, ministrul Imigrarii din Australia, a anulat viza lui Novak Djokovic (34 de ani, locul 1 ATP). Ministrul si-a anuntat decizia printr-un comunicat dat publicitatii vineri. “Mi-am exercitat astazi puterea conform sectiunii 133C(3) din Legea Migratiei pentru a anula viza detinuta de domnul Novak Djokovici pe motive de sanatate si ordine, in baza faptului ca era in interesul public sa procedez astfel. Aceasta decizie vine dupa ce Curtea Federala a decis la 10 ianuarie 2022 anularea unei hotarari prealabile din motive de echitate procedurala. In luarea acestei decizii am luat in calcul cu…