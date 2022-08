Vitezoman prins conducând sub influența alcoolului Polițiștii Serviciului Rutier Salaj au depistat astazi in trafic un barbat, avand o alcoolemie de 1,00 mg/l alcool pur in aerul expirat, care rula cu viteza de 101 km/h in localitate. Fapta s-a petrecut in localitatea Barsau Mare, iar la volanul mașinii a fost identificat un barbat de 34 de ani, din comuna Ileanda. In urma verificarii documentelor, polițiștii au constat ca autoturismul condus de barbat avea atat inspecția tehnica periodica, cat și asigurarea obligatorie expirate. Polițiștii au sancționat conducatorul auto și i-au reținut permisul de conducere, certificatul de inmatriculare… Citeste articolul mai departe pe magazinsalajean.ro…

Sursa articol si foto: magazinsalajean.ro

