Vitalie Damașcan a semnat cu o altă echipă din Olanda CHIȘINAU, 15 sep – Sputnik, Ștefan Ursu. In sezonul trecut, varful de 21 de ani a jucat pentru Fortuna Sittard, unde continua sa evolueze portarul Alexei Koșelev. © Photo : Facebook / Federația Moldoveneasca de FotbalOleg Reabciuk, cel mai dorit fotbalist moldoveanDamașcan a inscris șase goluri in 19 partide pentru Fortuna. Jucatorul naționalei Moldovei aparține formației italiene AC Torino, care l-a cumparat la inceputul anului 2018 pentru 1,5 milioane de euro de la Sheriff. In Serie A a susținut un singur meci, impotriva lui Cagliari. In 2017, Vitalie Damașcan a fost golgheterul… Citeste articolul mai departe pe sputnik.md…

Sursa articol si foto: sputnik.md

Stiri pe aceeasi tema

- CHIȘINAU, 10 sep – Sputnik, Ștefan Ursu. In partida cu Kosovo, Reabciuk a reușit o acțiune in viteza de invidiat. A luat mingea din propria jumatate de teren și a ajuns pana in careul adversarului, depașind in viteza doi jucatori adverși. A urcat la fel de mult și in meciul cu Slovenia, iar dupa…

- CHIȘINAU, 9 sep – Sputnik, Ștefan Ursu. Anume pe 7 octombrie se va disputa meciul amical Italia - Moldova, programat pe stadionul Ennio Tardini din Parma la ora 21:45. © AP Photo / Sergei GritsArtur Ionița, interviu exclusiv: ”Obiectivul meu era sa raman in Italia” Totodata, a fost abrogata…

- CHIȘINAU, 5 sept - Sputnik. Prezentatoarea de la Pro TV Anișoara Loghin a publicat pe Instagram o prima fotografie in care apare alaturi de logodnicul sau, jucatorul de la naționala Moldovei Radu Ginsari. Jurnalista pare sa fie foarte fericita, lucru remarcat și de cei care au comentat postarea.…

- CHIȘINAU, 5 sept - Sputnik. Prezentatoarea de la Pro TV Anișoara Loghin a publicat pe Instagram o prima fotografie in care apare alaturi de logodnicul sau, jucatorul de la naționala Moldovei Radu Ginsari. Jurnalista pare sa fie foarte fericita, lucru remarcat și de cei care au comentat postarea.…

- CHIȘINAU, 29 aug – Sputnik, Ștefan Ursu. In septembrie anul trecut, Alexandru Epureanu a anunțat ca se retrage de la selecționata Moldovei, dupa ce a suferit o accidentare la genunchi, pentru echipa sa de club, Istanbul Bașakșehir. Capitanul naționalei a declarat atunci ca vrea sa se concentreze…

- CHIȘINAU, 25 aug - Sputnik. Fara indoiala, știrea zilei de astazi est ca Anișoara Loghin, fosta nevasta a liberalului Dorin Chirtoaca, va fi iarași mireasa. Ea i-a spus ”da” cunoscutului fotbalist de la naționala Moldovei Radu Ginsari. Marea veste a fost anunțata chiar de jucator pe pagina…

- CHIȘINAU, 19 aug - Sputnik. Fotbalistul moldovean Artur Ionița, care joaca pe post de mijlocaș, va evolua pentru a 3-a echipa din cariera sa in Serie A. Astazi, jucatorul de 30 de ani va pleca intr-un cantonament in Austria alaturi de nou-promovata Benevento, echipa italiana care a caștigat…

- CHIȘINAU, 24 iun – Sputnik. Cu puțim timp in urma, ostașii Garzii de Onoare a Armatei Naționale Republicii Moldova au trecut in marș pe Piața Roșie, in cadrul paradei dedicate amplinirii a 75 de ani de la victoria in Marele Razboi pentru Aparare Patrie. Președintele Igor Dodon, aflat la Mpscova…