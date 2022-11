Stiri pe aceeasi tema

- Autoritațile instalate de Rusia in regiunea ucraineana Herson au anunțat, luni, ca au format o miliție locala și ca toți barbații ramași in oraș se pot alatura. Toți barbații ramași in Herson sunt incurajați sa se alature unei miliții locale recent create, relateaza Sky News. Administrația instalata…

- Tehnologia moderna ne face de cele mai multe ori viata mai usoara, trebuie sa recunoastem. Exista insa si cazuri care nu se termina tocmai in cel mai fericit mod posibil. A simtit-o pe proprie piele un om de afaceri care a fost implicat recent intr-un accident in urma caruia a ramas fara permis. Accidentul…

- Articolul VIDEO A inceput primul-reality show online din Romania. A fost filmat in Ținutul Buzaului se poate citi integral pe Stiri de Buzau . Au aparut primele episoade online din Treasure Games in the Park: Tinutul Buzaului. Reality-show-ul a fost lansat marti, 18 octombrie, pe canalul de YouTube…

- Presedintele Klaus Iohannis a afirmat, joi, ca ar trebui sa existe o crestere a pensiilor care sa compenseze in mare masura inflatia care a ajuns la peste 15%. „Daca vorbim de creșterea pensiilor, trebuie sa vedem un pic contextul mai larg. Știu ca s-au vehiculat tot felul de propuneri 10 %, 11 %.…

- Gafa de proporții in timpul perchezițiilor care au avut loc, miercuri dimineața. Mascații au dat buzna peste doi batrani, iar o femeie a avut nevoie de ingrijiri medicale dupa ce a leșinat. Mascații au greșit adresa și au intrat intr-un apartament situat pe strada Ignișului din municipiul Carei, in…

- Doi turiști spanioli au murit și alți trei au fost raniți marți, cand balonul cu aer cald in care calatoreau a aterizat brusc in regiunea Cappadocia din Turcia, a anunțat biroul guvernatorului local, informeaza Rador. Balonul cu aer cald a decolat din districtul Avanos la rasaritul soarelui, a declarat…

- A preliminary investigation of damages to the two Nord Stream gas pipelines in the Danish part of the Baltic Sea shows that the leaks were caused by “powerful explosions”, Copenhagen Police said in a statement on Tuesday, according to Reuters. Further investigations into the September 26 ruptures of…

- Bombardamentul de luni din Kiev a fost la 1 – 1,5 kilometri de ambasada Romaniei a declarat ministrul de Externe, Bogdan Aurescu. El a precizat ca personalul este in siguranța. In acest context, ministrul a precizat ca Romania condamna atacurile din ultima perioada ale Rusiei in Ucraina. Ministrul Afacerilor…