Stiri pe aceeasi tema

- Cristian Popescu Piedone, actualul primar al sectoruui 5, este candidatul cotat cu cele mai mari șanse la funcția de primar general al Capitalei, conform unui sondaj Avangarde pentru Digi24, dat publicitații luni seara. Astfel, daca alegerile ar avea loc duminica urmatoare, rezultatele ar arata in felul…

- Dupa ce au bajbait luni la rand in stabilirea candidatului comun la Primaria Capitalei, acum, cand pare ca l-au gasit, liderii PSD și PNL pun la cale strategia de campanie a acestuia. Și cum ezitarile au generat reacții acide din partea unor lideri ai ambelor formațiuni, pentru a inchide orice discuții…

- Actualul primar al Sectorului 5, Cristian Popescu Piedone a anunțat oficial duminica intrarea sa in cursa pentru alegerile de la Primaria Generala a Capitalei din partea Partidului Umanist Social Liberal. De asemenea, fiul sau, Vlad Popescu Piedone, va candida la Primaria Sectorului 5. Piedone va candida…

- Europarlamentarul Rareș Bogdan a explicat marți seara motivele pentru care PNL și PSD nu vor merge cu un candidat comun la Primaria Capitalei, spunand despre Cristian Popescu Piedone ca este un „meteorit”. Ascensiunea rapida a lui Piedone in sondaje ii lasa in cautare de replici pe unii lideri politici.…

- Nicusor Dan, primarul Municipiului București, a dezvaluit, la Antena 3 CNN, ce salariu net are ca edil si a vorbit despre banii pe care i-a strans in cei patru ani de mandat.l Nicusor Dan are un teren de 7.460 mp in Brasov, un autoturism Citroen din 1986 si mai multe imprumuturi, potrivit declarației…

- Edilul sectorului 5, Cristian Popescu Piedone, a anunțat, duminica seara, ca va candida la alegerile pentru Primaria Capitalei din partea partidului pe care il conduce, Partidul Umanist Social Liberal. „Voi candida la Primaria Capitalei din partea Partidului Puterii Umaniste, iar cine vrea sa se alinieze…

- Primarul Sectorului 5, Cristian Popescu Piedone, a anunțat miercuri, la Conferința de alegeri a PUSL Sector 5, ca, in cazul in care partidele aflate la guvernare nu-și anunța „rapid” candidatul pentru Primaria Capitalei, va intra el in cursa. „Daca nu puteți voi, POT EU! Daca orgoliile VOASTRE sunt…

- Limitele maxime ale cheltuielilor pentru actiuni de protocol efectuate de municipalitate vor fi majorate, conform unei hotarari aprobate in sedinta de miercuri a Consiliului General al Capitalei. Astfel, limita valorica maxima pentru mese oficiale (dineuri, dejunuri oficiale) oferite de primarul general…