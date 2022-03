,,Visul American”, în prim plan cu Tudor Chirilă ,,Visul American” (“Drinking in America”) de Eric Bogosian, in regia Iarinei Demian, este cea mai recenta premiera a Teatrului de Comedie din București. Producția pleaca in primul turneu național post-pandemie, care va avea loc intre 2 aprilie și 18 mai, in 17 orașe din Romania. One-man show-ul lui Tudor Chirila reprezinta un adevarat tur de forța, in care cele noua monologuri ce compun textul se transforma in tot atatea personaje a caror interpretare remarcabila ofera publicului, timp de o ora și jumatate, o radiografie brutal de sincera, comica și cinica a Americii și a lumii in care traim.… Citeste articolul mai departe pe 7est.ro…

