Stiri pe aceeasi tema

- Centrul Infotrafic anunta ca 20 de drumuri nationale sunt inchise din cauza viscolului duminica dimineata. Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca sunt inchise din cauza conditiilor meteorologice nefavorabile 20 drumuri nationale: A. Judetul BRAILA: DN 21 intre…

- In ultimele 12 de ore drumarii de la Compania Naționala de Administrare a Infrastructurii Rutiere din Romania au acționat in permanența pentru a menține circulația in condiții de siguranța pe rețeaua de drumuri naționale și autostrazi din administrare. CNAIR a anunțat ca avand in vedere fenomenele…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca la aceasta ora 08:00 , sunt inchise din cauza conditiilor meteorologice nefavorabile 20 drumuri nationale: A. Judetul BRAILA:1.DN 21 intre jud. Braila si Ialomita2.DN 2B intre jud. Braila si Buzau3.DN 22 intre Braila si Ramnicu…

- ATENȚIONARE…In perioada 26 noiembrie, ora 02:00 – 26 noiembrie, ora 16:00, meteorologii anunta viscol in judetele Vaslui, Bacau, Vrancea, Galati, Calarasi, Ialomita, Braila, Buzau, Tulcea și Constanta, precum si in Carpatii Meridionali si de Curbura. In aceasta perioada, vantul va avea intensificari…

- Un accident grav s-a produs in jurul pranzului, pe DN2E85, la ieșire din Ramnicu Sarat spre Vrancea. ,,Din primele date, este vorba de o coliziune intre doua autovehicule, la acest moment sunt evaluate medical trei persoane.” , transmite Biroul de Presa al IPJ Buzau. Vom reveni cu detalii.

- Vremea se dezlanțuie! Opt județe, sub incidența codului galben de vant puternic: ANM a facut anunțulUn cod galben de intensificari ale vantului vizeaza duminica zone din sudul Moldovei, estul Munteniei si Dobrogea, informeaza Agerpres.Potrivit Administratiei Nationale de Meteorologie, in intervalul…

- Vineri, 03 noiembrie a.c., in jurul orei 16.00, polițiștii Serviciului Rutier au identificat pe Drumul Național 2 E 85, pe sensul de circulație Buzau catre Focșani, in afara localitații Slobozia Bradului, un autoturism al carui conducator auto, un barbat de 42 de ani, din municipiul Ramnicu Sarat, figura…

- Un cutremur cu magnitudinea 3,8 a avut loc sambata seara, la ora 21:51, in zona seismica Vrancea, județul Vrancea, anunța INFP. Seismul s-a produs la adancimea de 88.6 kilometri. Cutremurul s-a produs Cutremurul s-a produs in apropierea urmatoarelor orase: 47km V de Focsani, 62km N de Buzau, 65km E…