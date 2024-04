Stiri pe aceeasi tema

- Fundașul central Vlad Chiricheș (34 de ani) a fost integralist in victoria celor de la FCSB impotriva Farului, scor 1-0, in etapa secunda a play-off-ului din Superliga. A fost primul meci pentru Vlad Chiricheș dupa o pauza de aproximativ 7 luni. La finalul partidei, aparatorul a recunoscut ca meciul…

- Mihai Stoica, managerul general de la FCSB, a vorbit despre situația fundașului central Vlad Chiricheș (34 de ani). Accidentat pe 28 august, aparatorul a reveni in lotul roș-albaștrilor și a fost pe banca la meciurile cu Rapid și Sepsi. Iar Mihai Stoica spune de ce nu a jucat. Și a anunțat și revenirea…

- Rapid a cerut lovitura de la 11 metri in minutul 18 al derby-ului cu FCSB, la un duel intre Rrahmani și Dawa. Chemat de Sebastian Colțescu sa revada faza la monitorul VAR, Ovidiu Hațegan a luat o decizie rara și a pastrat decizia din teren. Prima repriza a derby-ului de pe Arena Naționala a fost lipsita…

- Vlad Chiricheș (34 de ani) a revenit in lotul lui FCSB la meciul din etapa trecuta, 1-0 cu Petrolul. Fundașul central a jucat ultima data pe 28 august 2023, in infrangerea echipei sale cu UTA Arad, scor 1-2. Chiricheș a suferit atunci o ruptura musculara in minutul 73 al meciului. ...

- Helmut Duckadam este convins ca Vlad Chiriches nu mai are ce cauta in primul 11 la FCSB. Fundasul central in varsta de 34 de ani s-a refacut dupa accidentarea suferita in luna august si poate fi in lotul ros-albastrilor in disputa cu Petrolul. Meciul din etapa a 29-a a Ligii 1 va fi de la […] The post…

- Rapid - Oțelul 2-1. Albion Rrahmani, marcatorul primului gol al giuleștenilor, le promite fanilor ca va da totul pentru a luat titlul. Ce a declarat Albion Rrahmani dupa Rapid - Oțelul „E un sentiment bun, am inceput bine anul. Sunt foarte fericit, am facut o treaba foarte buna, am luat cele 3 puncte.…

- Omar El Sawy (19 ani) a fost fotbalistul sub 21 de ani ales de Cristiano Bergodi pentru derby-ul Dinamo - Rapid, din runda cu numarul 23 a Superligii. Derby-ul Dinamo - Rapid este programat de la ora 20:00, liveTEXT AICI! Andrei Borza (18 ani) a fost principala soluție a giuleștenilor pentru regula…

- Rapid are mari batai de cap in privința postului de portar. In condițiile in care Horațiu Moldovan a jucat cu FC U 1948 Craiova ultimul meci pentru echipa giuleșteana, trupa antrenata de Cristiano Bergodi a intensificat tratativele pentru a aduce un inlocuitor internaționalului care va trece la Atletico…