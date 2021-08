Virusul înrudit cu Ebola a fost confirmat oficial Oficialitațile din Guineea au confirmat primul caz de infecție cu virusul Marburg, din aceeași familie virala cu Ebola, anunța presa internaționala. Directorul Organizației Mondiale a Sanatații (OMS) pentru Africa, Matshidiso Moeti, a declarat ca virusul Marburg are potențialul de a se raspandi la mare distanța și pe scara larga. In prezent, autoritațile din Guineea incearca sa gaseasca persoanele care au intrat in contact cu persoana decedata. Au fost identificați patru contacți de mare risc, inclusiv un lucrator sanitar. Alți 146 de oameni ar fi putut contracta, de asemenea, virusul. Sistemele… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Autoritațile din Guineea au confirmat primul deces din Africa de Vest cauzat de virusul Marburg, o febra hemoragica foarte infecțioasa, asemanatoare cu Ebola, informeaza The Guardian, care citeaza Organizația Mondiala Sanitara (OMS). Este pentru prima data cind boala a fost identificata in Africa de…

- Boala declansata de virusul Marburg, depistat in Guineea, o ruda mai putin letala a virusului Ebola, nu are vaccin sau tratament si se manifesta prin febra acuta insotita de hemoragii interne si externe ce duc la deces, in medie, la 50% dintre cazuri, informeaza AFP marti. De unde a aparut…

- Autoritatile din Guineea au confirmat primul deces din Africa de Vest cauzat de virusul Marburg, o febra hemoragica foarte infectioasa, asemanatoare cu Ebola, potrivit Organizatiei Mondiale Sanitare (OMS), citata de The Guardian.

- Autoritațile sanitare din Guineea au confirmat, luni, in regiunea Gueckedou, primul caz de imbolnavire cu virusul mortal Marburg, o febra hemoragica infecțioasa, asemanatoare cu Ebola. Probele biologice doveditoare au fost prelevate de la un pacient care a murit ulterior infectarii, a anunțat OMS. Este…

- La jumatatea lunii februarie, Organizația Mondiala a Sanatații (OMS) a declarat epidemie de Ebola in Guineea, dupa ce mai multe persoane care au contractat virusul au murit. Autoritațile locale au intervenit repede, astfel ca patru luni mai tarziu epidemia a fost declarata incheiata.

- Guineea si Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS) se pregatesc sa anunte sambata sfarsitul epidemiei de febra hemoragica Ebola care a reaparut in urma cu cateva luni in aceasta tara din Africa de Vest, au declarat joi ministrul Sanatatii din Guineea, Remy Lamah, si OMS, potrivit AFP. Lamah…

- Cercetatorii chinezi au anunțat ca au descoperit noi coronavirusuri in randul liliecilor, inclusiv unul care ar fi cel mai apropiat genetic de COVID-19 identificat pana acum, relateaza CNN, preluat de Hotnews. Potrivit cercetatorilor, descoperirile facute de aceștia intr-o singura regiune mica din provincia…

- Afectata de o noua crestere a cazurilor de COVID-19, Africa, unde livrarile de vaccinuri sunt aproape blocate, nu este pregatita sa faca fata unui al treilea val al pandemiei, a avertizat joi Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS), relateaza AFP. ''Multe spitale si clinici din Africa sunt…