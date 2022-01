Virusul detectat aproape de granița României. Autoritățile au creat o celulă de criză Ce virus a fost detectat aproape de granița Romaniei, la doar cațiva kilometri. Virusul face ravagii in Ungaria, mai ales ca se poate transmite cu ușurința și la om. Autoritațile din țara noastra au creat deja o celula de criza și au in vizor șase localitați din Romania. Focarul se afla la numai cațiva kilometri […] The post Virusul detectat aproape de granița Romaniei. Autoritațile au creat o celula de criza appeared first on IMPACT . Citeste articolul mai departe pe playtech.ro…

Stiri pe aceeasi tema

- Virusul descoperit in Ungaria se poate transmite la om. Este vorba despre un focar de gripa aviara inalt patogena a fost descoperit in Ungaria, la doar 10 kilometri distanța de granița cu Romania.

