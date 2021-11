Stiri pe aceeasi tema

- Compania de turism spatial, Virgin Galactic, a vandut din august aproximativ 100 de bilete pentru o calatorie in spatiu, la pretul de 450.000 de dolari fiecare. Virgin Galactic vanduse anterior circa 600 de rezervari de bilete la un pret variind intre 200.000 si 250.000 de dolari, potrivit Agerpres.…

- Twitter a înregistrat o pierdere de peste jumatate de miliard de dolari în trimestrul trei al anului dupa ce a platit 766 de milioane de dolari pentru a pune capat unui proces ce a durat mai mulți ani de zile, relateaza TechXplore.Gigantul social media a fost acuzat ca în 2015…

- Compania americana Blue Origin a confirmat luni ca William Shatner, actorul care a interpretat rolul capitanului Kirk in serialul TV ''Star Trek'', se va afla la bordul urmatoarei sale misiuni spatiale programate pentru 12 octombrie, informeaza AFP. ''Am auzit despre spatiu de mult timp, profit…

- Apple a dezvaluit marti, 14 septembrie, iPhone 13 , care va incepe de la un pret de 699 de dolari, informeaza Reuters . Compania americana a mai lansat noul smartwatch, precum si un nou iPad mini, cu conectivitate 5g. IPhone 13 va costa 699 de dolari, in timp ce IPhone 13 Pro incepe de la 999 dolari,…

- Grupul sud-coreean Samsung Electronics Co Ltd a anuntat marti ca in urmatorii trei ani va investi 240.000 miliarde de woni (206 miliarde de dolari) pentru a-si extinde activitatea in domeniile produselor biofarmaceutice, inteligentei artificiale, semiconductorilor si roboticii, in era post-pandemie,…

- Compania americana Databricks, care are și doi co-fondatori de origine româna, este evaluata la 38 de miliarde de dolari, printr-o noua runda de investiții agreata deja cu investitorii, potrivit unor surse apropiate tranzacției, citate de Bloomberg. Citește mai departe și comenteaza pe…

- ”Majorarea costului de transport de marfuri din China, atat pe cale aeriana si feroviara, dar mai ales pe cale maritima a reprezentat cea mai mare provocare a ultimului an pentru toate companiile prezente in domeniu, un lucru experimentat din plin si de Romasia, jucator activ de peste 12 ani in aceasta…

- Peste 600 de milioane de dolari au fost furați în ceea ce este probabil unul dintre cele mai mari furturi de criptomonede din istorie, relateaza CNBC.Hackerii au exploatat o vulnerabilitate din Poly Network, o platforma care conecteaza diferitele blockchain-uri pentru ca acestea sa poata…