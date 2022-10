Stiri pe aceeasi tema

- „Nu se pune problema ca sa inchidem ceva sau sa plece oameni acasa, activitatea continua la Complexul Energetic Oltenia, este nevoie de energie pe baza de carbune si atata timp cat energia aceasta este produsa, ea va functiona. S-ar putea sa avem o problema legata de fronturile de lucru la anul, dar…

- Ministrul Energiei, Virgil Popescu, a declarat vineri, la Targu Jiu, ca nicio unitate de producere a energiei electrice din Gorj nu se va inchide si nici nu vor exista disponibilizari de personal, el punctand ca, din contra, aproximativ 900 de milioane de euro vor fi investite in judet pentru parcuri…

- Ministrul Energiei, Virgil Popescu, a vizitat, vineri, cariera Rosia pe care o considera ”esentiala pentru functionarea optima a Complexului Energetic Oltenia”. ”Asa-zisii ecologisti gorjeni au incercat sa o inchida recent”, a afirmat ministrul, explicand ca ar fi o actiune iresponsabila, ”criminala”…

- Ministrul Energiei, Virgil Popescu, efectueaza vineri o vizita la Termocentrala Rovinari, unde se marcheaza 50 de ani de activitate. La aceasta ora, ministrul participa la un simpozion dedicat evenimentului, alaturi de administrația companiei energetice, parlamentarii de Gorj, autoritațile județene…

- In timp ce parlamentarii se incurca in formula de calcul a facturii la curent, Alexandra Pacuraru il provoaca pe Virgil Popescu sa explice exact ce se va intampla in aceasta iarna cu gazele și curentul. Cum va fi facturat de fapt consumul? Platim sau nu in funcție de anul trecut? Cum vor factura furnizorii…

- Virgil Popescu, ministrul Energiei admite ca va fi o iarna complicata pentru Europa in privința alimentarii cu gaze, insa precizeaza ca Romania nu este atat de dependenta de gazul rusesc. In momentul de fata Romania are un stoc de gaze naturale de peste 75,6% si a preconizat ca in luna noiembrie acesta…

- Ministrul Energiei, Virgil Popescu, a afirmat ca efectele secetei se vad acolo unde este produsa energie pe baza de apa. „In momentul de fata rezerva in lacurile de acumulare hidroelectrice este de aproximativ 2,7 terrawati, o rezerva care asigura functionarea suficienta in conditii normale a sistemului…

