- Autoritatile sunt ingrijorate ca Huawei ar putea obtine date sensibile despre exercitiile militare si despre starea de pregatire a bazelor si a personalului prin intermediul echipamentelor, a spus una dintre persoane, solicitand anonimatul, deoarece ancheta este confidentiala si implica securitatea…

- Benzinarii din Romania nu vor fi obligați sa reduca prețul la pompa pentru consumatori. Este informația pe care a clarificat-o ministrul Economiei, Virgil Popescu. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER ×…

- "Am participat astazi la reuniunea Consiliului Energiei la Luxemburg, organizata in contextul continuarii discutiilor la nivel european cu privire la securitatea aprovizionarii cu gaz natural si energie. Europa traverseaza o perioada cu provocari de natura geopolitica, umanitara si energetica. Asigurarea…

- Secretarul general adjunct al NATO, Mircea Geoana, a declarat sambata, la Bistrita, ca noul Concept Strategic, ce urmeaza sa fie aprobat saptamana viitoare la summit ul de la Madrid, va aduce o abordare coerenta, holistica a celor cinci domenii operationale ale NATO terestru, aerian, naval, cibernetic…

- Un prim pas in dezvoltarea relațiilor de colaborare intre Consiliul Județean Salaj și administrația județeana din Hajdu-Bihar, Ungaria, a fost facut astazi, 22 iunie, prin vizita oficiala a delegației maghiare in Salaj. Cu acest prilej, președintele Dinu Iancu-Salajanu și vicepreședintele Szilagyi Robert-Istvan…

- ”Cu ocazia deschiderii ”Baku Energy Forum” am sustinut un discurs in cadrul sesiunii ministeriale, unde exploram dinamica sectorului energetic in contextul actual. Am transmis ca in ciuda dificultatilor si constrangerilor recente, tinta Romaniei este sa transformam provocarile in oportunitati si sa…

- Primul reactor modular mic (SMR) din Romania va fi instalat la fosta termocentrala de la Doicești, din județul Dambovița, au anunțat luni Nuclearelectrica și compania americana NuScale la un seminar organizat la București in parteneriat cu Departamentul de Comerț al Statelor Unite.

- Prim-ministrul Nicolae Ciuca s-a intalnit, luni, la Palatul Victoria, cu secretarul adjunct al Departamentului de Energie al SUA, David M. Turk. Potrivit Executivului, cei doi au discutat despre securitatea energetica a europeana si extinderea programului nuclear civil din Romania.