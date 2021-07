Stiri pe aceeasi tema

- „Prioritatea mea, ca prim-ministru, si a Guvernului pe care il conduc este realizarea unui plan de investitii pana in 2028, care sa includa masuri pentru pregatirea punerii in practica a acestor proiecte de dezvoltare. Romania va beneficia de 76 de miliarde de euro pana in 2027, reprezentand sumele…

- Planul National de Redresare si Rezilienta „a fost retrimis rușinos in țara de Bruxelles, cu observații concrete și esențiale”, susține prim-vicepreședintele PSD Gabriela Firea, criticand dur reacția lui Florin Cițu care a acuzat un „fake news”. „Planul Romaniei pentru obținerea banilor europeni…

- Europarlamentarul PSD, Victor Negrescu, arata faptul ca repingerea de catre Comisia Europeana a Programului Național de Reziliența și Redresare inseamna faptul ca Romania nu va mai putea sa acceseze toate fondurile puse la dispoziție. ”Planul trimis de Guvern la Bruxelles este un dezastru.…

- PNRR va fi prezentat azi la Palatul Victoria. Planul National de Redresare si Rezilienta al Romaniei va fi prezentat astazi, la Palatul Victoria, de premierul Florin Citu, vicepremierul Dan Barna si ministrul proiectelor europene, Cristian Ghinea. Evenimentul va fi transmis live pe paginile de Facebook…

- Urmeaza ca, apoi, grupurile parlamentare sa isi exprime punctele de vedere asupra documentului ce urmeaza sa fie transmis responsabililor de la Bruxelles pana la sfarsitul lunii. In ultima perioada, seful Guvernului a explicat ca Romania insista ca proiectele importante pentru tara sa fie incluse in…

- Florin Cițu: Romania se angajeaza la reforme in mai multe domenii Foto: gov.ro. România se angajeaza la reforme în mai multe domenii în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliența, ca cea a pensiilor, a salarizarii din sistemul bugetar, reforma fiscala…

- ”O lume cu asteptari legitime, care vrea rezolvarea unor probleme de la 1960, cum ar fi sa avem autostrazi gata, sa avem spitale, sa nu fim statul european cu cel mai mare abandon scolar. In Romania, sunt zone unde sa ajungi la facultate e o raritate. Sunt probleme care nu trebuiau sa mai existe.In…

