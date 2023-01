Stiri pe aceeasi tema

- „Am fost la cariera de la Rosiuta, am discutat cu liderii din sindicat, cu conducerea carierei, cu oamenii de acolo, m-am dus chiar sa vad cum se lucreaza in mina. I-am intrebat despre probleme, despre parcul auto. Mi-au aratat masinile care transporta atat persoane, cat si marfa. Acolo au cu totul…

- Ministrul Energiei, Virgil Popescu, a declarat vineri, 20 ianuarie, dupa intalnirea cu sefii Complexului Energetic Oltenia, ca rezultatul preliminar al corpului de control pe care l-a trimis in urma accidentului de la cariera Jilt Sud va fi prezentat mai intai premierului Nicolae Ciuca si ulterior in…

- Premierul Nicolae Ciuca i-a cerut ministrului Energiei sa faca verificari și sa ia masuri dupa accidentul de la Complexul Energetic Oltenia, in care au murit trei oameni. El a cerut ca pana saptamana viitoare sa fie prezentate primele concluzii. Doi directori direct raspunzatori de activitatea Carierei…

- Ministrul Energiei, Virgil Popescu, anunta ca va trimite Corpul de Control al Ministerului Energiei pentru a face verificari la Complexul Energetic Oltenia, dupa accidentul de la cariera Jilt Sud, soldat cu moartea a trei oameni.El cere demisia directorului sucursalei miniere, a sefului exploatarii…

- Premierul Nicolae Ciuca a transmis miercuri condoleanțe familiilor celor trei mineri care au murit ieri in tragicul accident din Gorj. Totodata, premierul le-a cerut miniștrilor Energiei și Muncii sa vina cu masuri concrete pana saptamana viitoare, „masuri atat asupra celor care se fac vinovați de…

- Virgil Popescu a anunțat ca cere demisiile celor responsabili de accidentul de ieri de la mina Complexului Energetic Oltenia și spune ca nu mai așteapta vreun raport oficial pentru acesta decizie. Ministrul Energiei, Virgil Popescu, anunta ca va trimite Corpul de Control al Ministerului Energiei pentru…

- Prezent, marti seara, in judetul Gorj, unde s-a intalnit cu autoritatile, ministrul Energiei, Virgil Popescu, a anuntat ca zece dintre minerii raniti in accidentul produs la cariera Jilt Sud si care au fost internati la trei spitale sunt in stare stabila. Prima oprire a ministrului a fost la cariera…

- „O grava tragedie a rapit astazi trei vieți la Complexul Energetic Oltenia. Este cumplit.Gandurile mele sunt alaturi de familiile indurerate și ma rog sa aiba putere in lupta cu durerea care ii incearca.Accidentul s-a soldat inclusiv cu ranirea altor muncitori din cadrul complexului. Nu putem lasa o…