- Daniel Burlan, președintele Directoratului Complexului Energetic Oltenia, a anunțat ca nu va demisiona din funcție, ci așteapta sa fie demis. Ministrul Energiei, Virgil Popescu, a solicitat luni Consiliului de Supraveghere al CEO, eliberarea din funcție a lui Daniel Burlan și a lui Marius Negru, membri…

- „Raportul preliminar va fi trimis CE Oltenia. Practic responsabilitatile in cadrul tragediei de la Jilt Sud sunt in curs de anchetare. Noi nu facem anchetare penala. Vreau sa subliniez aceasta diferenta intre aceasta ancheta penala si administrativa. (…) In urma raportului preliminar as vrea sa va prezint…

- Ministrul Energiei, Virgil Popescu, a solicitat demisia a trei directori din cadrul Complexului Energetic Oltenia, pe cale ierarhica, ce raspund direct de activitatea Carierei Jilt Sud. Ministrul a precizat ca tragedii precum cea de marti nu trebuie sa se mai intample.Virgil Popescu a ajuns marți seara…

- Ministrul Energiei, Virgil Popescu, a declarat marți seara, 17 ianuarie, ca va trimite Corpul de Control pentru verificari la Complexul Energetic Oltenia, dupa accidentul de la cariera Jilt Sud, soldat cu moartea a trei oameni și ranirea altor 10. Popescu a cerut inca de „maine” demisia directorului…

- Ministrul Energiei a anunțat marți seara la Targu Jiu demiterea a trei șefi din Complexul Energetic Oltenia, in urma tragediei de la Cariera Jilț Sud, unde trei mineri au murit. Cei demiși sunt: directorul Sucursalei Miniere, directorul EMC Jilț și șeful Carierei Jilț Sud. De asemenea, Virgil Popescu…