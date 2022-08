Stiri pe aceeasi tema

- ”PNRR – ENERGIE! Important: Am prelungit, prin ordin, perioada de depunere a proiectelor pentru a obtine finantare prin ”Schema de ajutor de stat avand ca obiectiv Sprijinirea investitiilor in construirea de capacitati pentru productia de hidrogen verde in instalatii de electroliza”! Noul termen este…

