Virgil Popescu: „Am auzit de tarife scumpite de până la 20-25% la gaze și electricitate. După mine nu ar trebui să existe scumpiri” „Cand facem comparație intre 2021 și 2020, indiferent ca vorbim de gaz sau energie electrica, trebuie sa ne gandim ca vorbim de un an 2020 care a fost in pandemie și consumul a fost foarte scazut. Prețul a fost jos, pentru ca nu a fost cerere.Nu putem compara 2021 cu 2020. Prețul gazului la 1 iulie cred ca ajunge ca cel din 2019. A fost un preț reglementat prost atunci, prin acea ordonanța 114, in care producatorii romani de gaze naturale pierdeau. Cererea de gaze iar a crescut, la fel și cea de electricitate. Am auzit de tarife scumpite de pana 15-16% pana la sfarșitul anului, de prețuri de pana… Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

Sursa articol si foto: realitatea.net

