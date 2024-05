Stiri pe aceeasi tema

- Soldații ruși care s-au intors din razboi au fost condamnați pentru 116 crime in 2023, a anunțat Mediazona, un site de știri local. Este o creștere de aproape 900% fața de anul precedent, cand au fost 13 condamnari, a precizat Ministerul britanic al Apararii pe X, potrivit Business Insider.

- Cercetarile publicate in luna ianuarie a acestui an au constatat ca la copii consumul de bauturi energizante este asociat cu o gama larga de riscuri legate de sanatatea fizica, dar si de cea mintala.

- Miniștrii romani, care il insoțesc pe Klaus Iohannis in vizita sa din Coreea de Sud, au semnat, astazi, o serie de acorduri de colaborare intre cele doua țari. Angel Tilvar, ministrul roman al Apararii, si omologul sau din Coreea de Sud, Shin Won Sik, au semnat un acord-cadru de cooperare in domeniul…

- Ducele și Ducesa de Sussex vor fi producatorii executivi pentru doua noi seriale non-ficțiune de pe Netflix, care se vor concentra pe stil de viața și polo calare. E bine sa fii prinț, chiar și cand locuiești in America! Una dintre emisiuni va explora „bucuriile gatitului, gradinaritului, ospitalitații…

- „In drumul postcomunist al Romaniei au fost pana acum doua mari etape in raport cu apartenenta la NATO - una de tranzitie si aspiratie la aderare, inainte de 2 aprilie 2004; cea de-a doua de consolidare a pozitiei de stat membru al Aliantei in cei 20 de ani care s-au scurs de atunci. Aderarea la NATO…

- Reuniunea Grupului de contact pentru Ucraina Secretarul de stat pentru politica de aparare, planificare si relatii internationale, Simona Cojocaru si seful Statului Major al Apararii, generalul Gheorghita Vlad au participat marti, 19 martie, la cea de a 20 a reuniune a Grupului de contact pentru Ucraina,…

- Nr. 51 1 martie 2024 Seminar international pentru tinerii ofiteri in rezerva din statele NATO si partenere, gazduit de Academia Fortelor Terestre Asociatia Ofiterilor in Rezerva din Romania AORR , cu sprijinul Statului Major al Apararii, a organizat, in perioada 26 februarie 1 martie, la sediul Academiei…

- Gigi Becali (65 de ani) a anunțat marți ca a caștigat procesul cu Romania la Curtea Europeana a Drepturilor Omului (CEDO) in dosarul schimbului de terenuri cu MApN. Pe data de 20 mai 2013, finanțatorul celor de la FCSB a fost condamnat definitiv, de instanta suprema la trei ani de inchisoare cu executare,…