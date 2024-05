Stiri pe aceeasi tema

- Fortele ruse au inceput o operatiune ofensiva de-a lungul granitei ruso-ucrainene din nordul regiunii Harkov in dimineata zilei de 10 mai si au obtinut castiguri tactice semnificative, informeaza ISW, relateaza Mediafax. De precizat este faptul ca in ultimul timp forțele armate rusești atacau fie cu…

- Forțele ruse profita de un avantaj tactic pe frontul de la Avdiivka, unde continua sa faca presiuni. Potrivit experților militari, trupele Moscovei au realizat un avans tactic remarcabil la nord-vest de aceasta localitate, incercand probabil sa profite de „fereastra de timp” ramasa pana la sosirea ajutorului…

- Caderea orașului Ceasiv Iar din regiunea Donețk este, probabil, doar o chestiune de timp. Anunțul a fost facut de un ofițer de informații militare ucrainene. Rușii iși propun sa cucereasca orașul pana pe 9 mai cand sarbatoresc Ziua Victoriei. Ofițerul a comparat situația din oraș cu Avdiivka, de unde…

- Camera Reprezentanților a SUA a adoptat sambata un proiect de lege cu un pachet de ajutor pentru Ucraina in valoare de aproximativ 60 de miliarde de dolari. Proiectul trebuie acum sa fie adoptat de Senat și semnat de președinte inainte ca ajutorul sa poata fi trimis. Institutul pentru Studiul Razboiului…

- Forțele ruse inregistreaza progrese „consistente” și rapide pe campul de lupta. Potrivit experților militari, avansul armatei Moscovei se datoreaza, in principal, apararii antiaeriene ucraineane, care este din in ce mai limitata, in timp ce trupele ruse de la sol sunt spijinite puternic de aviație.…

- Forțele de aparare ale Ucrainei au distrus doua drone Shahed inamice care au atacat regiunea Harkov. Forțele de aparare ale Ucrainei au distrus doua drone Shahed inamice care au atacat regiunea Harkov, potrivit unei postari de pe Telegram, relateaza Ukrinform. „In noaptea de 16 martie 2024, Forțele…

- De la inceputul conlictului militar din Ucraina, in jurul centralei nucleare Zaporojie s-au dat lupte grele. Rușii au reușit intr-un final sa obțina controlul, insa ucrainenii au atacat acum infrastructura critica a centralei. Atac de neințeles in Ucraina, unde armata lui Volodimir Zelenski și-a atacat…

- Razboi in Ucraina, ziua 742. Un atac cu rachete rusești asupra unui sat din regiunea ucraineana Harkov a ucis un barbat și a ranit alte șapte persoane, intre care patru adolescenți, au declarat oficialii locali.