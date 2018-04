Stiri pe aceeasi tema

- Cei mai buni specialisti in E Commerce si Marketing Online din SUA, Australia, Marea Britanie, Germania, Belgia, Spania si Romania vor vorbi de pe scena GPeC SUMMIT ndash; evenimentul de referinta din domeniu care se va desfasura la Bucuresti, in zilele de 29 30 31 Mai 2018.Doritorii isi pot achizitiona…

- Cancelarul Germaniei, Angela Merkel, a declarat, sambata, ca Guvernul de la Berlin sustine atacurile lansate de SUA, Marea Britanie si Franta impotriva regimului de la Damasc efectuate ca reactie la atacul chimic din orasul Duma, relateaza Deutsche Welle, potrivit Mediafax.ro.

- Prezentatoarea de televiziune Simona Gherghe a plecat din București de paște, impreuna cu familia sa, alegand sa se relaxeze la munte. Vedeta de televiziune Simona Gherghe, care este absolventa a Facultații de Filologie , a ales ca, de sarbatorile pascale, sa plece departe de agitația din Capitala.…

- Ministrul Afacerilor Externe, Teodor Melescanu, a declarat, vineri, la Timisoara, ca decizia de a expulza un diplomat rus a fost luata ca o “manifestare a solidaritatii Romaniei pentru gravele incidente” din Marea Britanie si nu a dorit sa faca public numele persoanei.

- Ambasadorul rus in Marea Britanie, Alexandr Iakovenko, a declarat joi ca nu a avut contact cu firma Cambridge Analytica, acuzata ca ar fi utilizat ilegal datele a peste 50 de milioane de utilizatori ai retelei de socializare online Facebook, informeaza site-ul agentiei Reuters.

- Orifice Vulgatron, Metropolis, DJ Nonames and Dag Nabbit, pe scurt, Foreign Beggars, ne pregatesc un show exploziv pe 28 martie la Club Control din Bucuresti in cadrul turneului international Karma Tour ! Foreign Beggars s-a format in Marea Britanie in urma cu aproximativ 15 iar acum este unul dintre…

- Gimnasta Diana Boiachin, care este originara din Republica Moldova, a avut o participare fulminanta la concursul Romanii au Talent din Romania, in primavara lui 2017. Mladioasa, frumoasa, incolatacita in jurul unui cerc la inalțime și fara nici o siguranța — așa s-a prezentat, anul trecut, Moldoveanca…