Stiri pe aceeasi tema

- „Pentru tine, femeie!” – la Mioveni canta Vladuța Lupau, Viorica și Ionița de la Clejani! Cu ocazia Zilei Internaționale a Femeii, Centrul Cultural Mioveni, Consiliul Local și Primaria orașului au pregatit un eveniment de excepție, conceput atat pentru doamne, cat și pentru domni, la care participa…

- Spectacol handbalistic de Liga Florilor, la Mioveni! Sambata, 19 februarie, de la ora 11.00, la Sala Sporturilor, echipa de handbal a CS Dacia Mioveni 2012 va juca impotriva echipei SCM Craiova. Biletele sunt puse in vanzare la sediul clubului gazda, zilnic intre orele 09.00-16.00 și in ziua meciului…

- CS Mioveni va intalni vineri, pe Stadionul Orașenesc, echipa FC Voluntari. Meciul va incepe de la ora 17.30 și face parte din etapa a 24-a a Ligii 1. Biletele se gasesc la sediul clubului, joi și vineri și la la Casele de Bilete de la stadion, in ziua jocului, pana la ora inceperii partidei. Prețul…

- Liga Florilor revine la Mioveni! Sambata, 5 februarie, de la ora 11.00, Sala Sporturilor Mioveni va gazdui meciul de handbal dintre CS Dacia Mioveni și CSM Slatina. Partida face parte din cadrul etapei a XIV-a, Campionatul Național de Handbal Feminin Liga Florilor. Biletele sunt puse in vanzare la sediul…

- Sambata, 29 ianuarie 2022, de la ora 17.00, in Sala Sporturilor Mioveni va avea loc meciul etapei XIII- a, CS Dacia Mioveni 2012 – HC Dunarea Braila! Biletele se pun in vanzare zilnic la sediul clubului intre orele 09,00 – 16,00 și in ziua meciului la Sala Sporturilor Mioveni. Preț bilet 10 lei. IMPORTANT!…

- Primaria Orașului, Consiliul Local și Centrul Cultural Mioveni ii invita pe toți cetațenii care doresc sa petreaca trecerea dintre ani in aer liber, in Centrul Civic al Orașului, unde va fi organizat un impresionant foc de artificii. In acest sens, in seara zilei de 31 decembrie, pe Bulevardul Dacia…

- Filarmonica Pitești pastreaza aceleași prețuri pentru abonamente și bilete și in prima parte a stagiunii 2022. In cadrul ședinței de Consiliu Local de marți, 21 decembrie, au fost votate prețurile biletelor și abonamentelor pentru perioada 13 ianuarie – 23 iunie 2022. Pretul unui abonament este 700…

- Iubitorii de volei din Mioveni sunt așteptați in tribunele Salii Sporturilor Mioveni, luni, 13 decembrie, de la ora 17.00, la meciul etapei X – Divizia A1 Volei Feminin: Dacia Mioveni vs Dinamo București. Publicului ii este permisa prezența in limita a 50% din capacitatea salii. Biletul de intrare costa…