Viorica Dancila, fostul premier al Romaniei, a reacționat și ea dupa ce Romania a ratat intrarea in Spațiul Schengen și a venit și cu o soluție in acest sens. Aceasta susține ca puteau fi negociate mai multe lucruri, insa nimeni nu s-a implicat concret in acest sens, iar de aici și rezultatele dezastruoase. “Arta politica in instituțiile Europene o reprezinta negocierea. Acesta este primul pas, trebuie sa nu stai cu capul plecat și sa lupți pentru interesele țarii tale, din pacate noi nu am vazut aceasta abordare a președintelui Romaniei pentru ca președintele ne reprezinta in Consiliul European.…