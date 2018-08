Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Viorica Dancila a trimis o scrisoare presedintelui și prim-vicepreședintelui Comisiei Europene, Jean Claude Juncker și Frans Timmermans, in care susține ca pe 10 august manifestantii au incercat sa inlature pe cale violenta guvernul.

- Christian Wigand, purtator de cuvant al Comisiei Europene, a declarat pentru AGERPRES ca presedintele executivului comunitar a incurajat-o pe sefa guvernului roman sa actioneze in favoarea revenirii la un discurs politic normal in Romania, in special in perspectiva preluarii presedintiei Consiliului…

- Premierul Romaniei, Viorica Dancila, ar urma sa se intalneasca saptamana viitoare la Bruxelles cu presedintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, si cu prim-vicepresedintele CE responsabil de justitie si statul de drept, Frans Timmermans, potrivit agendei provizorii postate de CE pe site-ul…