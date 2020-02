Stiri pe aceeasi tema

- Dis de dimineata, Viorel si Veronica au mers la Parlament. O dorinta aveau si ei, sa dea ochii cu alesii poporului. Si pentru ca sunt oameni simpli, de la tara, sotii Stegaru au vrut sa afle mai multe despre un domeniu care ii intereseaza: agricultura.

- Veronica sustine in continuare ca nasul sau a incercat sa o violeze. Tanara de 22 de ani a povestit din nou, pe indelete, clipele tragice prin care a trecut atunci cand cel care urma sa ii fie parinte spiritual ar fi vrut sa o agreseze. In timp ce o ruda din partea nasilor isi exprima varianta proprie…

- Cazul lui Viorel si al Veronicai de la Acces Direct a facut inconjurul tarii, iar oamenii ii cunosc deja si vor sa afle cum se va termina aceasta telenovela. Ei bine, dintre ''fanii'' celor doi face parte si Bogdan de la Ploiesti.

- Tensiune maxima intre Veronica si soacra ei! Dupa ce parintii lui Viorel i-au declarat razboi nurorii, ieri, atunci cand ea a venit la poarta lor, aseara, dupa emisiunea Acces Direct, tanara mamica a mai avut parte de un... soc! Soacra a acceptat sa stea de vorba cu ea, de aceasta data, fara tata socru.…

- Crize de gelozie si lacrimi! Veronica si-a pierdut cumpatul si a rabufnit in fata sotului ei. O fata a Veronicai, pe care, pana acum n-am mai vazut-o. Iar daca ea abia reusea sa-si tina in frau lacrimile, el a fost mai tot timpul cu gura pana la urechi.

- Simona Gherghe și-a botezat baiețelul in acest weekend. Micuțul a fost creștinat in prezența rudelor și a prietenilor și a primit numele de Vlad Ioan. Simona Gherghe și Razvan Sandulescu au preferat sa-și boteze baiețelul in cadrul unui eveniment restrans, insa a fost pentru prima oara cand prezentatoarea…

- Mirela Vaida este una dintre cele mai active vedete de la noi. Frumoasa prezentatoare este mai mareu pe drumuri, iar multi se intreaba cand mai are timp sa stea cu copiii. Ei bine, are, iar noi avem dovada.

- Un tanar din Italia a fost batut și calcat in picioare de doi romani, dupa ce a a incercat sa intervina intre ei și o batrana. Romanii ar fi incercat sa o convinga pe batrana sa dea bani pentru o cauza umanitara falsa, cand tanarul de 17 ani a observat momentul și a intervenit pentru o apara pe femeie,…