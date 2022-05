Stiri pe aceeasi tema

- Termenul limita pentru autorecenzarea online a populației expira vineri, 27 mai, dupa ce Comisia Centrala pentru Recensamantul Populației l-a prelungit pe 15 mai. Incepand cu data de sambata, 28 mai, recenzorii vor merge pe teren la cei care nu au completat formularele online. Decizia de prelungire…

- Numarul total de pasari și pasari ouatoare, in creștere Efectivele de bovine, porcine, ovine si caprine au fost in scadere in Romania, in 2021, fata de anul anterior, in timp ce numarul total de pasari s-a majorat cu 8,1%, releva datele publicate de Institutul National de Statistica (INS). Potrivit…

- Fermierii au fost marii caștigatori ai crizei din ultimii doi ani, in condițiile in care prețurile la produsele agricole au depașit suficient de mult creșterea de costuri cu inputurile, susține Viorel Marin, președintele Asociației Nationale a Industriilor de Morarit și Panificație din Romania (ANAMOB),…

- Prețurile au crescut de doua sau de trei ori intr-un an, iar veniturile au fost marite cu maximum 10%. Coaliția tot se lauda cu un mix de masuri care ii salveaza pe romani, dupa ce li s-au luat bani cu lopata, ca acum sa li se dea cu lingurița. Cu toate cifrele oficiale de la Institutul Național de…

- Cerealele pentru boabe, plantele uleioase si leguminoasele pentru boabe au inregistrat cele mai mari creșteri de producție, in 2021, comparativ cu anul precedent, in timp ce la polul opus se afla cartofii si legumele, potrivit datelor provizorii publicate de Institutul National de Statistica (INS).…

- Un cod de bare unic national si un logo specific vor fi elementele de identificare a ambalajelor care vor intra in Sistemul Garantie-Returnare (SGR), care va schimba modul in care vom cumpara bauturi racoritoare, apa si bere. „Va exista un logo specific sistemului, pe care consumatorul sa-l poata recunoaste…

- Un cod de bare unic national si un logo specific vor fi elementele de identificare a ambalajelor care vor intra in Sistemul Garantie-Returnare (SGR), care va schimba modul in care vom cumpara bauturi racoritoare, apa si bere. „Va exista un logo specific sistemului, pe care consumatorul sa-l poata recunoaste…

- Asociatia Nationala a Industriilor de Morarit si Panificatie din Romania (Anamob) propune premierului Nicolae Ciuca o serie de masuri urgente de piata interna, care sa permita echilibrarea balantei achizitiilor de cereale pentru consum intern si export, precum achizitia de stocuri de grau pana la un…