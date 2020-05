Stiri pe aceeasi tema

- Viorel Catarama, presedintele Partidului Dreapta Liberala, n-a renuntat la ideea de a se infecta voluntar cu COVID-19. Pentru a-si duce planul la bun sfarsit, el a mers in comuna Barbulesti, Ialomita, unde, pana acum, peste 70 de persoane au fost infectate cu coronavirus.„Am venit sa discut…

- Barbatul de la care a izbucnit focarul de coronavirus in cartierul Posta din municipiul Buzau are dosar penal pentru tulburarea ordinii si linistii publice, dupa ce a facut un "live" pe Facebook din salonul in care este internat in Spitalul "Victor Babes" din Bucuresti, in care ii ameninta pe cei care…

- Viorel Catarama a scris o postare pe pagina sa de Facebook, în care arata ca a mers într-o comunitate cu un numar mare de pacienți cu coronavirus, pe care i-a îmbrațișat și cu care a socializat, în încercarea de a se infecta la rândul sau cu acest virus. „Am…

- Biroul de Informare §i Relatii Publice din cadrul Parchetului de pe langa Tribunalul Satu Mare, este abilitat sa comunice urmatoarele: La data de 04.05.2020 la nivelul Parchetului de pe langa Judecatoria Carei, a fost inregistrat un dosar penal avand ca obiect savarsirea infractiunilor de fals in declaratii, prev.…

- Parchetul de pe langa Judecatoria Targu-Jiu a deschis un dosar penal pentru abuz in serviciu si zadarnicirea combaterii bolilor, in cazul unui medic de la Spitalul Judetean de Urgenta Targu-Jiu, care refuza sa examineze si sa ofere servicii medicale pacientilor suspecti de infectie cu coronavirus."La…

- UPDATE, ora 16:42 – Parchetul de pe langa Judecatoria Galati a deschis, marti, un dosar penal pentru zadarnicirea combaterii bolilor, pe numele directoarei Centrului privat de Ingrijiri ‘Sf. Ilie’, unde au fost inregistrate 34 de cazuri de coronavirus. Potrivit Biroului de informare si relatii publice…

- Pe numele fostului ofițer MAI, confirmat cu noul coronavirus, a fost deschis un dosar penal pentru zadarnicirea combaterii bolilor, deoarece acesta nu a spus ca a fost plecat in Israel și a imbolnavit mai multe persoane din București. GCS anunța ca in cazul barbatului de 60 de ani, diagnosticat cu Covid-19…