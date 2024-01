Stiri pe aceeasi tema

- Egipt si Ghana au remizat, scor 2-2, joi seara, in etapa a doua a grupelor Cupei Africii pe Natiuni.Egiptenii au marcat de doua ori gratie lui Marmoush (69) si Mohamed (74), in timp ce Kudus a inscris de doua ori pentru ghanezi (45+3, 71). Vedeta echipei Liverpool, egipteanul Mohamed Salah,…

- Echipa nationala a Nigeriei a invins joi, la Abidjan, scor 1-0, echipa nationala a Coastei de Fildes, intr-un meci contand pentru etapa a doua din grupa A, in cadrul Cupei Africii pe Natiuni.Prima repriza s-a incheiat fara gol marcat, iar nigerienii au deschis scorul in minutul 55. Victor Osimhen,…

- Basilio Ndong (CSU Craiova) și Esteban Orozco (FC Argeș) continua sa surprinda cu Guineea Ecuatoriala la Cupa Africii pe Națiuni. Dupa 1-1 cu Nigeria, 4-2 cu Guineea-Bissau și sunt pe locul 1 in grupa A. Fundașul stanga Ndong, pasa de gol. Stoperul Orozco, autogol. ...

- Reprezentativa statului Burkina Faso a invins, marti, cu scorul de 1-0, selectionata Mauritaniei, intr-un meci contand pentru grupa D de la Cupa Africii pe Natiuni.Unicul gol al meciului a fost marcat de Traore, in minutul 90+6, din penalti. Tot in grupa D, Algeria si Angola au remizat, luni,…

- Selectionata Senegalului, campioana en titre, a invins-o pe cea a Gambiei cu scorul de 3-0 (1-0), luni, in Grupa C a Cupei Africii pe Natiuni (CAN) la fotbal, competitie organizata de Cote d'Ivoire.Pape Gueye, in minutul 4, si Lamine Camara (52, 86) au marcat golurile intalnirii disputate pe stadionul…

- Esteban Orozco, fundașul echipei FC Argeș, a obținut primul punct cu reprezentativa Guineei Ecuatoriale la Cupa Africii pe Națiuni, competiție care se desfașoara in aceasta perioada in Coasta de Fildeș. Fotbalistul alb-violet a fost integralist in confruntarea de duminica, cu Nigeria, terminata la egalitate,…

- Reprezentativa Coastei de Fildes a invins Guineea-Bissau, scor 2-0, sambata seara, in meciul de deschidere al Cupei Africii pe Natiuni.Golurile au fost marcate de Fofana (4) si Krasso (58). Duminica, tot in grupa A, se disputa meciul Nigeria - Guineea Ecuatoriala. In Grupa B se joaca…

- Fotbalistul Esteban Orozco va rata pregatirea de iarna cu FC Argeș. Fundașul alb-violet a fost convocat la reprezentativa Guineei Ecuatoriale pentru Cupa Africii pe Natiuni (CAN), competitie care se va desfasura in Coasta de Fildeș, in perioada 13 ianuarie – 11 februarie. La turneul final vor participa…