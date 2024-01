Stiri pe aceeasi tema

- Guineea Ecuatoriala a caștigat grupa A la Cupa Africii pe Națiuni, avand cel mai bun atac de la turneul final din Coasta de Fildeș. Pentru calificarea in „optimi”, Basilio Ndong (Universitatea Craiova), Esteban Orozco (FC Argeș. ambii 25 de ani) și colegii lor vor primi cate un milion de euro. Fiecare…

- Guineea Ecuatoriala s-a calificat in optimile Cupei Africii pe Națiuni, dupa ce a zdrobit luni seara, la Abidjan, Coasta de Fildeș, țara gazda și una dintre favoritele la trofeu. Guineea Ecuatoriala s-a impus cu 4-0 și a caștigat grupa A, cu 7 puncte și golaveraj 9-3. Emilio Nsue (min. 42 și 75), Ganet…

- Echipele nationale din Guineea Ecuatoriala si Nigeria s-au calificat luni in optimile de finala ale Cupei Africii pe Natiuni, dupa victoriile obtinute in meciurile din cadrul grupei A, cu echipele din Coasta de Fildes (4-0), respectiv Guineea-Bissau (1-0).Nigeria s-a impus la limita in meciul de…

- Guineea Ecuatoriala a obținut joi prima victorie la Cupa Africii pe Națiuni și este tot mai aproape de calificarea in șaisprezecimile competiției. Cu fundașul Esteban Orozco titular, Guineea Ecuatoriala a invins Guineea-Bissau, scor 4-2, in Grupa A din cadrul Cupei Africii pe Națiuni. Golurile invingatorilor…

- Echipa nationala a Nigeriei a invins joi, la Abidjan, scor 1-0, echipa nationala a Coastei de Fildes, intr-un meci contand pentru etapa a doua din grupa A, in cadrul Cupei Africii pe Natiuni.Prima repriza s-a incheiat fara gol marcat, iar nigerienii au deschis scorul in minutul 55. Victor Osimhen,…

- Basilio Ndong (CSU Craiova) și Esteban Orozco (FC Argeș) continua sa surprinda cu Guineea Ecuatoriala la Cupa Africii pe Națiuni. Dupa 1-1 cu Nigeria, 4-2 cu Guineea-Bissau și sunt pe locul 1 in grupa A. Fundașul stanga Ndong, pasa de gol. Stoperul Orozco, autogol. ...

- Esteban Orozco, 25 de ani, fundașul central al lui FC Argeș, a fost unul dintre cei mai buni oameni din naționala Guineei Ecuatoriale in surpriza produsa la Cupa Africii pe Națiuni, remiza in fața Nigeriei, 1-1. Pentru Guineea Ecuatoriala a evoluat și Basilio Ndong, fundașul Universitații Craiova. Guineea…

- Esteban Orozco, fundașul echipei FC Argeș, a obținut primul punct cu reprezentativa Guineei Ecuatoriale la Cupa Africii pe Națiuni, competiție care se desfașoara in aceasta perioada in Coasta de Fildeș. Fotbalistul violet a fost integralist in confruntarea de duminica, cu Nigeria, terminata la egalitate,…