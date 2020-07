Ministrul Muncii, Violeta Alexandru, a fost agresata verbal, duminica, de un pensionar, in timpul unei conferințe de presa ținuta in aer liber. Batranul cerea marirea pensiilor și alocațiilor, insa dupa ce a vociferat de la distanța, s-a apropiat de demnitar și a amenințat ca il omoara. Pensionarul s-a aflat la o distanța mica de ministru […] The post Violeta Alexandru, amenințata cu moartea de un pensionar. Batranul a fost amendat appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .