Violeta Alexandru a făcut anunţul: "PNL va avea un candidat propriu în cursa pentru Primăria București" "Modul in care muncim in acest moment in PNL București ne obliga sa avem un candidat susținut de Partidul Național Liberal din interiorul echipei PNL. Ne obliga acest lucru, pentru ca am pornit intr-un proiect in care trebuie sa avem incredere in capacitatea noastra de a genera o soluție pertinenta, capabila și credibila in București. Ceea ce nu inseamna ca nu vom colabora cu partenerii noștri politici din opoziția de astazi din București, ba chiar va exista și exista aceste consultari și colaborari pentru a gasi cea mai buna formula. Cu siguranța e nevoie de o coalizare a forțelor noastre,… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

