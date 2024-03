Stiri pe aceeasi tema

- Nicușor Dan, actualul primar al Capitalei, ar caștiga un alt mandat, potrivit unui sondaj care il plaseaza pe primul loc in intenția de vot. Candidatul PSD-PNL, Catalin Cirstoiu este plasat pe cel -del treilea loc, dupa Cristian Popescu Piedone.

- SOCIOPOL a realizat un sondaj de opinie, in perioada 21-24 martie 2024, cu privire la candidații la Primaria București pentru alegerile locale din iunie. In total, 1.101 persoane au raspuns la intrebarile sondajului care are o marja de eroare de +/- 3.2%. Potrivit rezultatelor, daca duminica viitoare…

- Cristian Ghinea a lansat un pariu online in care prezinta deja ce scoruri vor avea principalii candidați la Primaria Capitalei.El spune ca Nicușor Dan va lua 40% din voturi, fiind urmat de Cristian Popescu-Piedone, cu 31% din voturi, in timp ce candidatul comun al coaliției PSD-PNL, medicul Catalin…

- Partidul Social Democrat și Partidul Național Liberal au decis sa mearga cu candidat comun la alegerile pentru Primaria Capitalei, in persoana medicului chirurg Catalin Cirstoiu. Firea și Burduja și-au vazut astfel visele spulberate. PSD i-a oferit insa Gabrielei Firea un post calduț. Gabriela Firea…

- Coaliția PSD-PNL merge la Capitala pe mana unui doctor. Catalin Cirstoiu, in prezent managerul Spitalului Universitar din București, va fi candidatul susținut de cele doua partide la alegerile locale, in batalia cu Nicușor Dan și cu Cristian Popescu Piedone. Fiu de fost primar, prefect, și mai apoi…

- Prim-vicepreședintele PNL, Rareș Bogdan, a declarat, marți, la sediul PNL, ca, in sondajele efectuate sa testeze opțiunile de vot pentru alegerile din Capitala, PNL are un bazin electoral de 23-24%, PSD in jur de 30% iar Nicușor Dan 28-29%. Acesta spune ca 23-24% din electoratul PNL ar merge spre Nicușor…

- Prim-vicepreședintele PNL, europarlamentarul Rareș Bogdan, susține ca Popescu Piedone - candidat la Primaria Capitalei - are in momentul de fața peste 30% din informațiile pe care le au liberalii.„Am vazut un meteorit, domnul Popescu, are peste 30%. Cert e ca in acest moment, din cercetarile pe care…

- Un sondaj recent realizat de Avangarde aduce in prim plan perspective interesante privind cursa pentru Primaria Capitalei și percepția romanilor asupra alianței PSD-PNL. Potrivit datelor prezentate de directorul Avangarde, sociologul Mihai Pieleanu, rezultatele acestui sondaj reflecta opinia a aproximativ…