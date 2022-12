Polițiștii Serviciului de Combatere a Criminalitatii Organizate Bistrița Nasaud, impreuna cu procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizata și Terorism – Biroul Teritorial Bistrița Nasaud, au continuat cercetarile, intr-un caz privind savarșirea infracțiunilor de pornografie infantila, viol, șantaj, violare de domiciliu, furt calificat și amenințare. In cauza s-a reținut ca, in perioada martie – decembrie a.c., barbatul ar fi filmat actele de natura sexuala (viol) savarșite asupra unei persoane vatamate minore (in varsta de 13 ani), ar fi deținut și transmis materialele…