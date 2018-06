Violatorul taximetristei din Hunedoara, prins de polițiști La scurt timp dupa fapta comisa, violatorul taximetristei din Hunedoara a fost prins de oamenii legii. Barbatul de 41 de ani este recidivist și urmeaza sa fie prezentat instanței cu propunere de arestare preventiva, dupa ce a fost depistat pe raza orașului unde s-a petrecut atacul. „In jurul orei 14.00, in urma activitaților investigative și […] Articolul Violatorul taximetristei din Hunedoara, prins de polițiști a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro . Citeste articolul mai departe pe pressalert.ro…

Sursa articol: pressalert.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Un minor de 14 ani s-a ales cu dosar penal dupa ce a furat un telefon. In cursul zilei de vineri, Politia municipiului Suceava a fost sesizata prin „112”, de o localnica de 20 de ani, cu privire la faptul ca in cursul acelei zile, in jurul orei 12.38, o persoana necunoscuta i-a sustras telefonul […]

- Filip Serdaru, un barbat de etnie roma din cartierul craiovean Fata Luncii, a fost impuscat de politisti vineri, dupa ce nu a vrut sa opreasca la semnal. Chiar daca a fost impuscat, soferul nu a putut fi oprit si e cautat si in prezent.

- In cursul zilei de vineri, 4 mai a.c., politisti din cadrul Directiei Generale de Politie a Municipiului Bucuresti au retinut un tanar, in varsta de 20 de ani, banuit de savarsirea infractiunilor de furt, efectuarea de operatiuni financiare in mod fraudulos si acces ilegal la un sistem informatic. Potrivit…

- Un tanar de 21 de ani din Sic a fost prins de polițiști in timp ce conducea un autoturism. Din verificari a rezultat ca acesta nu avea permis de conducere. S-a intamplat joi, 19 aprilie, in jurul orei 13, cand politisti din cadrul Secției 7 Politie Rurala Gherla – Postul de Politie Comunal Sic au …

- Politisti din cadrul Secției 1 Poliție Craiova, l-au depistat sambata, in jurul orei 12.30, pe Marius N., de 18 ani, din comuna Almaj, judetul Dolj, in timp ce conducea un autoturism pe strada A.I. Cuza din centrul Baniei. In urma ...

- F.T. Joi dupa-amiaza, la sediul Poliției municipiului Ploiești s-a prezentat o femeie care a reclamat faptul ca, in noaptea de 16/17 martie a.c., persoane necunoscute au fortat usa de acces a magazinului pe care il administreaza, iar din casa de marcat au sustras o suma de bani. Femeia le-a mai explicat…

- Politisti din cadrul Brigazii de Politie pentru Transport Public au observat intr-o statie de metrou din sectorul 6 trei barbati care le-au atras atentia prin comportament, iar la scurt timp l-au prins pe unul dintre ei in timp ce fura din rucsacul unei tinere in varsta de 24 de ani suma de 940 de…

- O minora a fost jefuita in toiul zilei pe strazile din Timisoara, insa a alertat imediat autoritatile, care l-au prins pe faptas. In varsta de 15 ani, fata a cazut victima unui tanar de 19 ani, care i-a furat telefonul mobil din mana ieri, in jurul orei 15.00, pe strada Zorilor. Hotul a fost identificat…