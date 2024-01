Violatorul de minori din Cozieni, eliberat în arest domiciliar pe baza mărturiilor primarului și preotesei Cazul șocant al barbatului de 51 de ani din comuna Cozieni, acuzat de agresiune sexuala și viol asupra a 6 minore, a luat o turnura controversata dupa ce instanța buzoiana a decis eliberarea acestuia in arest la domiciliu. Decizia a fost fundamentata pe marturiile primarului PSD din Cozieni, Daniel Panaitescu, și preotesei din comuna, care este și asistenta comunitara in cadrul primariei. Barbatul, acuzat ca timp de aproape un an și jumatate ar fi agresat sexual și violat mai multe fete cu varste cuprinse intre 7 și 14 ani, a fost arestat inițial in urma plangerii facute de o femeie de 31 de ani,… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

