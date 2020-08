Stiri pe aceeasi tema

- Institutul Național de Sanatate Publica a anunțat ca 44% din numarul de cazuri de COVID din ultima saptamana au fost inregistrate in București, Argeș, Brașov, Dambovița și Prahova, iar 53% dintre decese au avut loc in Prahova, Argeș, București, Brașov și Galați. Potrivit raportului INSP pentru saptamana…

- Pana astazi, 14 iulie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 33.585 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID – 19). Dintre persoanele confirmate pozitiv, 23.798 au fost externate, dintre care 21.803 de pacienți vindecați și 1.995 de pacienți asimptomatici, externați la 10 zile…

- Vremea va inregistra scaderi semnificative de temperatura in toata țara și va fi mai rece fața de valorile normale ale acestei perioade a anului, mai ales in zona de nord a țarii. Vremea instabila in Romania se va manifesta prin intensificari de scurta durata ale vantului, averse cu caracter torențial,…

- In cadrul activitatilor desfasurate in ultimele 24 de ore de politistii cu atributii pe linie rutiera, au fost constatate si sanctionate 245 de abateri, au fost retinute 25 de permise de conducere si s-au intocmit 2 dosare penale.

- Veste buna pentru pofticiosi: aromata zmeura de Maxenu, care provine dintr-un soi dulce si aromat, este disponibila deja in cateva piete din Buzau si judetele vecine, dar si prin comenzi pe internet. Familia care detine plantatia de zmeur recolteaza de aproape trei saptamani si vinde fructele cu 30…

- Munca de cercetare in legumicultura da rezultate dintre cele mai surprinzatoare. Una dintre noutatile pe care le gasim in serele statiunii de cercetare pentru legumicultura este spanacul de Okinawa, un soi in curs de aclimatizare care poate fi cultivat pe toata durata anului.

- Acțiune de amploare in Piața Centrala. In incercarea de descurajare a practicilor inșelatoare ale unora dintre comercianți, conducerea societații a descins in piața. Descurajarea afișarii prețurilor de tipul 1.90 și 1.99, aspect de natura sa-i induca in eroare pe cumparatori, a fost motivul principal…

- Daniel August, cel care a condus SC Piețe, Targuri și Oboare in ultimii patru ani, a demisionat luni din motive personale. Interimar, pana la gasirea unui alt director, a fost numit economistul Alexandru Bușcu, președintele Consiliului de Administrație. Bușcu, 60 de ani, a fost pilot și instructor de…