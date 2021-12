Stiri pe aceeasi tema

- Romania este in top 3 țari care au produs cele mai valoroase startup-uri din Europa Centrala și de Est, alaturi de Estonia și Polonia, potrivit unui studiu recent. In schimb, cand vine vorba de sistemele statului, cel mai adesea acestea dezamagesc sau dau rateuri. Iata cateva exemple notabile. Vineri,…

- Comisia Europeana a decis sa trimita Romania in fața Curții de Justiție a Uniunii Europene din doua motive: nerespectarea normelor UE privind combaterea poluarii industriale și neindeplinirea obligației de a adopta un program de control al poluarii atmosferice. Ministrul Mediului, Tanczos Barna, spune…

- Ministerul Mediului anunța ca in curand centralele de apartament vor fi interzise in blocurile noi, asta pentru a reduce poluarea. Intr-o postare pe rețeaua de socializare Facebook, ministrul Mediului, Tanczos Barna, spune ca „atat ministerul, cat și UAT-urile și cetațenii trebuie sa faca eforturi pentru…

- Programul „Rabla pentru Electrocasnice – ediția de sarbatori” incepe vineri, cu un buget total alocat de 34 de milioane de lei. „Avem o veste importanta legata de programul Rabla electrocasnice. Lansam o noua sesiune, o sesiune de sarbatori, cu un buget de 34 de milioane de lei, pentru cei care vor…

- Consiliul Judetean (CJ) Covasna a aprobat, joi, suplimentarea bugetului Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului cu suma de 3 milioane de lei, pentru asigurarea cheltuielilor de functionare pana la sfarsitul anului. Presedintele CJ Covasna, Tamas Sandor, a mentionat ca aceasta…

- “Incepand de astazi, comunele, orasele si municipiile din Romania se pot inscrie in Programul Iluminat Public Ecologic. Astfel, unitatile administrativ-teritoriale care doresc participarea in cadrul Programului privind cresterea eficientei energetice a infrastructurii de iluminat public isi pot crea…

- Șoferii mașinilor electrice vor primi numere de inmatriculare care vor funcționa ca „pasaport verde”: Ce facilitați le va aduce acest lucru Șoferii mașinilor electrice vor primi numere de inmatriculare care vor funcționa ca „pasaport verde”: Ce facilitați le va aduce acest lucru Șoferii mașinilor electrice…

- Peste 2.170 de ghiozdane cu rechizite scolare, achizitionate de Consiliul Judetean (CJ) Covasna pentru elevii care intra in acest an in clasele pregatitoare, vor fi distribuite miercuri catre unitatile scolare. Potrivit reprezentantilor CJ Covasna, festivitatea de predare a acestora va avea loc la Colegiul…