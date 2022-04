Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele rus Vladimir Putin a comis o mare greseala invadand Ucraina, acuza joi secretarul general al NATO Jens Stoltenberg, inaintea inceperii unui summit extraordinar al Aliantei Nord-Atlantice, la Bruxelles, relateaza AFP. ”Presedintele (ucrainean Volodimir) Zelenski se va adresa liderilor Aliantei,…

- Rușii anunta ca au utilizat in premiera rachete hipersonice in razboiul din Ucraina. Sistemele de aparare din Europa sunt depașite Ministerul rus al Apararii a anuntat, sambata, ca armata rusa a utilizat rachete hipersonice Kinjal pentru distrugerea unui depozit subteran de armament din vestul Ucrainei,…

- Puterea noastra sta in unitatea noastra: Putin a ales razboiul. Noi ramanem uniți cu Ucraina 3 martie 2022 Este un moment definitoriu pentru Europa, pentru libertate și pentru toate statele și popoarele care iubesc pacea. Prin agresiunea sa criminala asupra poporului ucrainean și a suveranitații Ucrainei,…

- Daca Ucraina va cadea in mainile Rusiei, vor urma Republica Moldova, Georgia, Balcanii de Vest si republicile baltice, a avertizat duminica premierul Sloveniei, Janez Jansa, fara a exclude un al treilea razboi mondial. Premierul Sloveniei, Janez Jansa, a declarat, aseara, intr-un interviu acordat presei…

- Petrolul a trecut, joi, de pragul de 100 de dolari pe baril pentru prima data din 2014 incoace, dupa ce Rusia a atacat Ucraina, in contextul temerilor legate de faptul ca un razboi in Europa ar putea perturba aprovizionarea cu energie la nivel mondial, potrivit Reuters. Astfel, țițeiul Brent a atins…

- In aceasta perioada, Direcția Regionala de Drumuri și Poduri București monteaza parapete rutiere pe rulouri, pe DN 6 intre km 32+088 – km 32+400, la Ghimpați, pentru limitarea accidentelor rutiere. Potrivit reprezentanților CNAIR, parapetele speciale pe rulouri sunt montate in zona in care se intampla…

- Legea privind vaccinarea obligatorie impotriva noului coronavirus va intra in vigoare sambata, 5 februarie, in Austria, o masura inedita in Uniunea Europeana UE , dupa ce a fost promulgata si publicata vineri in Monitorul Oficial din aceasta tara, informeaza AFP.Alexander Van der Bellen a promulgat…

- Cum in ultima vreme, din cauza pandemiei, mai ales, tot mai mulți romani au devenit pasionați de legumicultura, specialiștii din stațiunile de cercetare ale universitaților din țara s-au gandit sa le vina in ajutor cu rasaduri de calitate și la prețuri rezonabile. La Cluj-Napoca, de exemplu, Stațiunea…