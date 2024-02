Vine primăvara - Cum va fi vremea în prima parte a lunii martie Meterologii anunta temperaturi mai ridicate decat cele obisnuite in aceasta perioada, in toata tara, pana in 18 martie. In saptamana 19-26 februarie, precipitatiile vor fi deficitare, insa in urmatoarea saptamana cantitatile de precipitatii vor fi excedentare. Saptamana 19.02.2024 – 26.02.2024 Valorile termice vor fi mai ridicate decat cele specifice pentru aceasta saptamana, pe intreg teritoriul Romaniei. Regimul pluviometric estimat pentru aceasta saptamana va avea o tendinta deficitara in cea mai mare parte a tarii. Saptamana 26.02.2024 – 04.03.2024 Saptamana 26.02.2024 – 04.03.2024 Temperaturile medii vor fi mai… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

