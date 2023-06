Vine canicula! Orice persoană afectată de insolație este în pericol de moarte! Nu suntem egali in fața valurilor de canicula. Unele persoane sunt extrem de vulnerabile in aceste perioade. Este vorba despre persoanele cu varste peste 65 de ani, sugarii, femeile insarcinate, bolnavii cronici (de exemplu, hipertensivii sau suferinzii de insuficiența cardiaca). Dar nici celelalte persoane nu sunt scutite de efectele caniculei. In perioadele caniculare, corpul nostru pune in funcțiune mecanismele de adaptare, cum este transpirația. Atunci cand temperatura corpului depașește 37de grade Celsius, corpul nostru acționeaza mecanismele de reglare termica: transpirația și accelerarea… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

