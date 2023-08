Stiri pe aceeasi tema

- PLAN DE MOBILITATE… Traficul auto in Barlad este restricționat temporar pe strada Vasile Parvan, incepand de pe 25 iulie. Au inceput lucrarile de asfaltare, in cadrul proiectului privind Mobilitatea Urbana. Circulația mașinilor de mare tonaj va fi deviata integral pe Bulevardul Republicii. Aceasta lucrare…

- ATENȚIE LA CONDUCTORII ELECTRICI… Detașamentul de pompieri Barlad a intervenit cu doua autospeciale de stingere cu apa și spuma, o ambulanța SMURD și echipaje specializate, pentru limitarea și lichidarea unui incendiu izbucnit la o anexa a unei locuințe din municipiul Barlad, pe strada Victor Ion Popa…

- UPS…Un incendiu violent a izbucnit in interiorul unei locomotive, aflata in stația CFR Barlad. Imediat a fost decuplata și trasa la cațiva metri de vagoane, iar calatorii au fost in siguranța. In schimb, locomotiva trenului 6311, tren care circula pe relația Tecuci – Iași, a fost „preluata” imediat…

- INTEGRI ȘI SERIOȘI… Șeful IPJ Vaslui, cms. șef Dan Pelin, care se afla pe 2 iulie in zona Barlad, impreuna cu mai mulți polițiști la o acțiune de supraveghere, indrumare și control, a traficului rutier, a dat dovada de integritate și profesionalism pur! A observat pe drumul european DE 581, in localitatea…

- ATENȚIE!…Deși exista un regulament care reglementeaza restricțiile de circulație pentru mașinile-școala și se revizuiește an de an, traficul rutier prin Barlad este ințesat de instructori care iși invața elevii sa conduca in cele mai critice zone. Situația este cu atat mai grava, cu cat circulația este…

- DE NECREZUT… Astazi, 17 iunie a.c., dis de dimineața, un echipaj de poliție rutiera, din cadrul Serviciului Rutier Vaslui, facea control pe drumul național DN 15, in zona intersecției cu drumul județean DJ 247, in comuna ștefan cel Mare, județul Vaslui. Fiind in control, polițiștii au oprit, pentru…

- NEATENȚIE… Accident cu doua victime, produs in aceasta seara, la orele 18.30, la Barlad, in cartierul Deal, la intersecția strazii Cerbului cu strada 1 Decembrie. Un taxi care venea regulamentar pe Cerbului, a intrat intr-un autoturism care a ieșit brusc, fara a se asigura, de dupa un alt autoturism…

- PAGUBE IMPORTANTE… In cursul serii trecute, Detașamentul de pompierii Barlad a intervenit cu doua autospeciale de stingere cu apa și echipaje specializate, pentru limitarea și lichidarea unui incendiu izbucnit intr-o hala pentru depozitarea furajelor, hala situata in curtea Fermei de pasari nr.…