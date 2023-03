Vin americanii! Șoselele României vor fi blocate de tehnica militară a SUA Militarii americani avertizeaza ca, in perioada urmatoare șoselele Romaniei vor fi aglomerate de echipamente militare ale SUA. „Datorita rotației actuale a elementelor Armatei, ne așteptam la o creștere temporara a personalului și a echipamentelor care se deplaseaza in toata Romania și țarile invecinate. Este vorba de inlocuirea unu-la-unu a unor unitați, care nu constituie o schimbare a posturii actuale de forțe, iar militarii schimbați se vor intoarce la bazele lor din Statele Unite”, au transmis militarii americani. In prezent, in Romania, Pentagonul are o prezenta militara importanta. La Kogalniceanu,… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

