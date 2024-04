Stiri pe aceeasi tema

- Alerta in Orientul Mijlociu – Israelul ar putea ataca instalațiile nucleare iraniene (ONU)Șeful diviziei de paza din departamentul nuclear al Națiunilor Unite (ONU) spune ca este ingrijorat ca Israelul ar putea viza instalațiile nucleare iraniene, relateaza Sky News.

- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan a sustinut marti ca premierul israelian Benjamin Netanyahu si conducerea statului evreu poarta intreaga raspundere pentru escaladarea recenta a tensiunilor din Orientul Mijlociu, transmite Reuters, potrivit Agerpres.

- Mai multe aeroporturi iraniene, printre care si Imam Khomeini International din Teheran, au anulat zborurile pana luni dimineata, a anuntat duminica presa de stat iraniana, in contextul in care tensiunile s-au amplificat in Orientul Mijlociu ca urmare a atacului iranian asupra Israelului din cursul…

- La șase ani dupa ce administrația Trump s-a retras din acordul nuclear cu Iranul, Teheranul acumuleaza in ritm accelerat uraniu imbogațit, iar o parte din el ar fi foarte aproape de calitatea necesara pentru a face o bomba nucleara, scrie Washington Post. Experții se tem ca Iranul este la un singur…

- De la inceputul conlictului militar din Ucraina, in jurul centralei nucleare Zaporojie s-au dat lupte grele. Rușii au reușit intr-un final sa obțina controlul, insa ucrainenii au atacat acum infrastructura critica a centralei. Atac de neințeles in Ucraina, unde armata lui Volodimir Zelenski și-a atacat…

- Președintele Rusiei, Vladimir Putin, a venit cu declarații cel puțin tulburatoare. Șeful statului a spus ca Rusia este pregatita pentru un razboi nuclear! Așadar, Rusia este pregatita pentru un razboi nuclear! A spus-o chiar președintele Vladimir Putin, in ultima sa declarație oficiala, transmite Reuters.…

- Deși au susținut și chiar au adoptat politic decizia comasarii alegerilor, se pare ca in cadrul coaliției ar exista in continuare tensiuni uriașe privind aceasta tema. Pana in acest moment, OUG-ul care ar oficializa intreg demersul a fost blocat in Guvern. In discuțiile cu miniștrii, Marcel Ciolacu i-a…

- Dupa un an 2023 marcat de provocari economice, Romania se pregatește sa faca fața unor noi schimbari și perspective in 2024. Cu o redresare a creșterii intarziata și o scadere mai rapida a inflației, economia romaneasca navigheaza prin ape tulburi și incerte. Dar ce ne rezerva viitorul? Care sunt previziunile…