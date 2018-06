Premierul ungar Viktor Orban a afirmat vineri la Radio Kossuth ca in Europa are loc un schimb de populatie, in parte pentru a ajuta speculatori precum finantistul american George Soros sa faca bani distrugand continentul, relateaza agentia MTI. Potrivit lui Orban, este necesar de a lupta in mod deschis impotriva lui Soros si a ''armatei'' sale, si de a stabili ca ei vor imigratia si ca motivatia lor ideologica este o Europa multiculturala. ''Lor nu le plac traditiile Europei crestine si ei cred ca daca ne amesteca cu alte popoare atunci Europa va fi mult mai locuibila'',…