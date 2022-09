Guvernul ungar prezinta Parlamentului primul din mai multe proiecte de lege anticorupție, a declarat purtatorul sau de cuvant, in timp ce Budapesta se straduiește sa evite pierderea unor fonduri de miliarde de euro din partea Uniunii Europene. Executivul Uniunii Europene a recomandat duminica suspendarea unor fonduri in valoare de 7,5 miliarde de euro din cauza […] The post Viktor Orban incearca sa-si "spele" imaginea: legea prin care vrea sa recupereze banii de la UE first appeared on Ziarul National .