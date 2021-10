Viktor Orban: ”Al patrulea val al pandemiei va înconjura Ungaria în scurt timp, cu siguranță dispre est” Premierul ungar Viktor Orban și-a manifestat, vineri, ingrijorarea ca: ”Al patrulea val al pandemiei va inconjura in scurt timp Ungaria, cu siguranța dispre est”, subliniind ca 59% dintre unguri sunt vaccinați, iar in Romania, rata de vaccinare este de numai 29%. Oficialul din țara vecina a cerut populației sa se vaccineze. De altfel, premierul ungar a anunțat ca va primi, la sfarșitul acestei saptamani, doza a treia., relateaza agenția MTI, citata de Agerpres. ”Doza booster este similara unei polițe de asigurare”, a spus Orban intr-un interviu la postul de radio Kossuth. In ultimele 24 de ore,… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

