Premierul ungar Viktor Orban si deputatii din coalitia sa au refuzat sa-i aduca un omagiu luni liderului opozitiei ruse Aleksei Navalnii, care a murit intr-o colonie penitenciara arctica pe 16 februarie, relateaza AFP, potrivit Agerpres.

In momentul in care un deputat al opozitiei a cerut un minut de reculegere in memoria lui Navalnii, doua treimi dintre membrii Parlamentului ungar au ramas asezati, gest salutat de liderul lor.

"Sovinii nu merita respectul Parlamentului Ungariei", a declarat Orban de la tribuna, referindu-se la declaratii facute in trecut de Aleksei Navalnii.



"Cei…