Viiturile au luat viața a cel puțin 40 de oameni în Afganistan Cel putin 40 de persoane si-au pierdut viata, iar alte 150 au fost date disparute in urma viiturilor care au lovit joi dimineata provincia Nouristan din nord-estul Afganistanului, au anuntat autoritatile locale, relateaza AFP si Reuters. "Aproximativ 40 de persoane au murit noaptea trecuta in urma viiturilor" din districtul Kamdesh, situat la o distanta de aproximativ 200 de kilometri nord-est Citeste articolul mai departe pe noi.md…

